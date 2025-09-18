Mercato Juve ti ricordi Hjulmand? Il suo Sporting Lisbona schianta il Kairat ma lui brilla a metà e sbaglia un rigore | i numeri della sua prestazione
Mercato Juve, ti ricordi Hjulmand? Ecco i numeri della sua partita in Sporting Lisbona Kairat: ecco come ha giocato. L’ex obiettivo di calciomercato della Juventus, Morten Hjulmand, è stato protagonista di una prestazione dalle due facce nella vittoria per 4-1 del suo Sporting Lisbona contro il Kairat. Se da un lato il centrocampista danese ha mostrato la sua consueta qualità in fase di impostazione, dall’altro ha pesato un’incredibile mancanza di concretezza sotto porta, come confermano i dati statistici. La sua serata è stata un mix di spunti positivi e momenti da dimenticare. Il momento clou, e al contempo il più negativo, della sua partita è arrivato al 21? minuto: l’arbitro ha concesso un calcio di rigore allo Sporting e Hjulmand si è presentato sul dischetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mercato - juve
Mercato Juve: pronto il grande ritorno, accordo a un passo
Mercato Juve, si chiude per Conceicao: affare ai dettagli
Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor
MEZZOGIORNO #MERCATO #JUVE AFFASCINATA DA #BERNARDOSILVA, ARIA DI RINNOVO #YILDIZ, VOGLIA DI #ZHEGROVA #NEWS #ULTIMISSIME ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE https://youtube.com/live/mMLwPw3eymk?feature - X Vai su X
Un sogno di mercato per il futuro: secondo Tuttosport, la #Juve pensa al colpo #BernardoSilva! ? L'idea è portarlo a Torino a parametro zero alla scadenza del suo contratto nel 2026. Un'operazione di altissima classe e programmazione. Vi piacerebb - facebook.com Vai su Facebook
Hjulmand leader nato! Juve, con Vlahovic superato ogni limite: Corvino tra scoperte e retroscena; All-in della Juve per Hjulmand: Comolli studia la formula con una contropartita allo Sporting; Hjulmand, il prezzo dello Sporting e l'offerta della Juve: così Douglas Luiz può sbloccare l'affare.
Hjulmand ha sbagliato un calcio di rigore in Sporting Kairat Almaty! L’ex obiettivo del calciomercato Juve ha commesso questo errore in Champions - L’ex obiettivo del calciomercato Juve ha commesso questo errore in Champions Serata che inizia male per Morten Hjulmand, che si fa ... Segnala juventusnews24.com
Calciomercato Juve: Hjulmand il prescelto, compromesso O'Riley, sorprese Rabiot e Kessie! - La partenza di Douglas Luiz e gli ammiccamenti arabi intorno a Locatelli, infatti, impongono a ... tuttosport.com scrive