Mercato Juve ti ricordi Hjulmand? Il suo Sporting Lisbona schianta il Kairat ma lui brilla a metà e sbaglia un rigore | i numeri della sua prestazione

Mercato Juve, ti ricordi Hjulmand? Ecco i numeri della sua partita in Sporting Lisbona Kairat: ecco come ha giocato. L’ex obiettivo di calciomercato della Juventus, Morten Hjulmand, è stato protagonista di una prestazione dalle due facce nella vittoria per 4-1 del suo Sporting Lisbona contro il Kairat. Se da un lato il centrocampista danese ha mostrato la sua consueta qualità in fase di impostazione, dall’altro ha pesato un’incredibile mancanza di concretezza sotto porta, come confermano i dati statistici. La sua serata è stata un mix di spunti positivi e momenti da dimenticare. Il momento clou, e al contempo il più negativo, della sua partita è arrivato al 21? minuto: l’arbitro ha concesso un calcio di rigore allo Sporting e Hjulmand si è presentato sul dischetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

