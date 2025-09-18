Mercato Juve, l’Atletico Madrid potrebbe tornare alla carica per il bianconero nei prossimi mesi: nuovo tentativo dopo quello andato a vuoto in estate. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Atletico Madrid aveva già tentato un approccio per Dusan Vlahovic durante l’ultima sessione estiva di mercato, mostrando interesse concreto per il centravanti serbo della Juventus. La trattativa, però, non si era concretizzata, lasciando il giocatore a Torino per continuare la sua avventura in bianconero. La situazione, però, resta viva e potrebbe riaccendersi già nella prossima estate. L’Atletico, infatti, potrebbe tornare alla carica per assicurarsi Vlahovic soprattutto qualora uno tra Sorloth e Julian Alvarez lasciasse il club spagnolo, creando così una necessità urgente di rinforzare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, l’Atletico Madrid può tornare alla carica per il bianconero: nuovo tentativo dopo quello andato a vuoto in estate. I dettagli