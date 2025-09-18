Mercato immobiliare la crisi non è ancora alle spalle | ripartono gli acquisti ma i prezzi delle case accelerano

Lanotiziagiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi immobiliare non è ancora del tutto alle spalle. I tagli dei tassi da parte della Bce hanno sicuramente avuto effetti positivi, con un mercato in ripresa. Ma, nonostante l’aumento della richiesta di mutui dopo mesi molto complicati, a fare da contraltare è la crescita dei pezzi delle case. Le stime preliminari dell’Istat sul secondo trimestre del 2025 mostrano che l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2024 (in calo dal +4,4% del primo trimestre). Insomma, neanche il tempo di rifiatare coi mutui, che subito salgono i prezzi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

mercato immobiliare la crisi non 232 ancora alle spalle ripartono gli acquisti ma i prezzi delle case accelerano

© Lanotiziagiornale.it - Mercato immobiliare, la crisi non è ancora alle spalle: ripartono gli acquisti ma i prezzi delle case accelerano

In questa notizia si parla di: mercato - immobiliare

Mercato immobiliare, Arezzo col freno tirato. Volano le compravendite in Toscana

Mercato immobiliare milanese: boom per spazi ridotti e funzionali

Mercato immobiliare, cresce la voglia casa in Italia da parte degli stranieri: le zona più richieste

mercato immobiliare crisi 232Mercato immobiliare in Italia: cresce il residenziale, in crisi il settore produttivo - Mercato immobiliare in fermento: compravendite di abitazioni e locazioni in crescita, uffici e negozi in ripresa, calo per gli immobili produttivi. Da msn.com

Mercato immobiliare in crisi, a Mondovì c'&#232; chi va controcorrente - Secondo il recente report Nomisma, dopo un calo delle compravendite residenziali del 9,7% nel 2023 (dati ... Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Immobiliare Crisi 232