Mercato immobiliare la crisi non è ancora alle spalle | ripartono gli acquisti ma i prezzi delle case accelerano
La crisi immobiliare non è ancora del tutto alle spalle. I tagli dei tassi da parte della Bce hanno sicuramente avuto effetti positivi, con un mercato in ripresa. Ma, nonostante l’aumento della richiesta di mutui dopo mesi molto complicati, a fare da contraltare è la crescita dei pezzi delle case. Le stime preliminari dell’Istat sul secondo trimestre del 2025 mostrano che l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2024 (in calo dal +4,4% del primo trimestre). Insomma, neanche il tempo di rifiatare coi mutui, che subito salgono i prezzi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
