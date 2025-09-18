Mercatino dell' antico a Viterbo

Domenica 21 settembre, terza domenica del mese, è fissato l’appuntamento con il mercatino dell’antico. Dedicato al collezionismo, all’hobbistica, all’oggettistica, all’antiquariato e al modernariato, il mercatino si tiene a Pratogiardino, dalle 8 del mattino fino al tramonto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

