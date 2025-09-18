Menù filosofici per ristoranti ed enoteche

I menu filosofici per ristoranti ed enoteche. Ospitalità a tavola e in città Tornano i progetti gastronomici del festival, la cucinafilosofica ideata da Tullio Gregory cui aderiscono ristoranti del territorio e il sobrio cestino della razionsufficiente. Grande novità per l’ospitalità: l’iniziativa della Camera di Commercio ’Ti regala una notte’, che consente un risparmio del 50% sui pernottamenti in città. Sono otto i menu filosofici di questa venticinquesima edizione del festivalfilosofia, ricavati e creati legando il tema ’paideia’ ai piatti della tradizione gastronomica modenese, proseguendo il progetto di cucina filosofica nato da un’idea di Tullio Gregory. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

