Mentre si allena per la Maratona inciampa in una buca e si rompe il piede | Piazza in degrado da un anno
Si stava allenando intensamente da ormai dieci mesi per partecipare alla Maratona di Ravenna, che si correrà il 9 novembre. Ma una brutta caduta dovuta a una buca in strada e la conseguente frattura hanno infranto il suo sogno. Questa la disavventura capitata a Roberto, 46enne ravennate che già. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
