Mentre gli assegni più bassi vengono adeguati al costo della vita come è giusto che sia le pensioni medio-alte invece subiscono tagli alla rivalutazione Una perdita che in dieci anni potrebbe arrivare fino a 115mila euro
N egli ultimi anni, il costo della vita ha continuato a salire, mettendo in difficoltà anche quelle famiglie che un tempo riuscivano a gestire le spese senza troppi affanni. Ma non sono solo i nuclei familiari a fare i conti con un quotidiano sempre più caro: anche molti pensionati si ritrovano a dover calcolare ogni euro, cercando di non sforare il proprio budget mensile. Per loro, però, il problema non è soltanto l'inflazione. A pesare, è soprattutto il fatto che l'assegno pensionistico non riesce più a tenere il passo con l'aumento dei prezzi. Mentre tutto costa di più, le entrate restano ferme.
