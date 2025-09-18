Mensa nelle scuole di Veglie affidato il nuovo appalto Servizio attivo dal 29 settembre
VEGLIE – Dopo timori e sommosse delle famiglie degli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria a tempo pieno di Veglie, preoccupate per la definizione del nuovo appalto relativo alla mensa scolastica, dopo la bagarre estiva sulla ditta “La Fenice” coinvolta nell’indagine della guardia di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
