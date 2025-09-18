Mens Sana oltre 500 tifosi si sono abbonati Domenica secondo memorial ‘Lello Ginanneschi’

Sono più di 500 i tifosi biancoverdi che nei primi dieci giorni di campagna abbonamenti hanno rinnovato o sottoscritto la tessera stagionale. Un traguardo benché parziale molto significato ed importante e che fa sperare di agganciare e magari superare le quasi 700 tessere della scorsa stagione. L’altra buona notizia della settimana riguarda l’impianto di Viale Sclavo, ormai pienamente disponibile per coach Vecchi e i suoi che da lunedì sera si stanno allenando al PalaEstra. PalaEstra che poi domenica alle 18 ospiterà quello che sarà l’ultimo test di una lunga pre season, ovvero quello contro l’Etrusca Basket San Miniato per il secondo memorial dedicato al grande tifoso biancoverde ed appassionato di basket, oltre che giornalista, Lello Ginanneschi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

