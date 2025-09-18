Meloni spinge il centrodestra | Acquaroli ha cambiato le Marche

"Fidatevi di un politico che fa più di quanto parli, al contrario di uno che parla più di quanto fa". L'attestato (forte) di stima per Francesco Acquaroli, ricandidato governatore del centrodestra unito alle regionali del 28 e del 29 settembre, arriva dalla premier Giorgia Meloni. C'è una piazza Roma gremita – nella giornata marchigiana del "derby delle piazze" – da circa ottomila persone, ad Ancona, per l'arrivo dei leader nazionali. Apre il "padrone di casa": il sindaco Daniele Silvetti. Che evoca i ricordi di settembre 2020 (e l'arrivo, sempre lì, dei leader nazionali, prima dell'affermazione alle politiche) e maggio '23 (stessi set e interpreti, per l'azzurro che poi si cucì la fascia tricolore).

