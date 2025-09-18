Meloni snobba la strada delle sanzioni ad Israele | la strada sbagliata per la pace

L'Italia resta vigile, attenta a non trasformare una crisi internazionale in un danno per l'economia nazionale. Sul delicato dossier delle sanzioni europee contro Israele, il governo Meloni sceglie la linea della prudenza, del realismo e del dialogo. Nessuna indulgenza verso l'escalation militare, ma neppure automatismi ideologici o decisioni affrettate che rischierebbero di colpire le imprese italiane senza contribuire alla pace. La posizione di Palazzo Chigi si è andata definendo in queste ore. Durante la riunione del Coreper – il comitato degli ambasciatori permanenti presso l'Unione Europea – il rappresentante italiano ha ribadito l'adesione alla soluzione dei “due Stati” e l'apertura verso misure mirate contro soggetti responsabili di atti estremi, come coloni violenti o esponenti governativi radicali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni snobba la strada delle sanzioni ad Israele: la strada sbagliata per la pace

