Meloni scorte rafforzate per la premier Tajani e Salvini dopo il caso Kirk | il livello di protezione ora è eccezionale

Al Viminale hanno preso qualche giorno per valutare. Poi hanno rotto gli indugi. L'onda lunga del caso Kirk raggiunge l'Italia. E può ora cambiare la vita quotidiana delle massime. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meloni, scorte rafforzate per la premier, Tajani e Salvini dopo il caso Kirk: il livello di protezione ora è «eccezionale»

In questa notizia si parla di: meloni - scorte

#Tajani: oggi innalzato livello di scorta a me, #Meloni e #Salvini - X Vai su X

"La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l'occupazione di Gaza City, una scelta che l'Italia non può condividere". Così Giorgia Meloni dal palco ad Ancona per sostenere la corsa alla presidenza delle M - facebook.com Vai su Facebook

Il Viminale alza la guardia: rafforzate le scorte di Meloni e dei vice.

Giorgia Meloni, scorte rinforzate per la premier e i suoi vice dopo il caso Kirk: il livello di protezione ora è «eccezionale» - Al Viminale hanno preso qualche giorno per valutare. ilgazzettino.it scrive

Rafforzata la protezione per Meloni, Tajani e Salvini - Il ministro degli Esteri: 'Clima non dei migliori, abbassare i toni' (ANSA) ... Come scrive ansa.it