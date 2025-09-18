Meloni | Riforma storica FI | Dedicato a Berlusconi

Terzo via libera alla riforma della giustizia: con 243 sì e 109 no, l’aula della Camera dei deputati ha dato l’ok alla riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. Ora si attende l’ultima fumata bianca a Palazzo Madama. Non sono mancati i momenti di tensione, ma il centrodestra si gode quello che è stato ribattezzato “un traguardo storico”. Queste le parole del premier Giorgia Meloni: "Con l'approvazione in terza lettura alla Camera dei Deputati, portiamo avanti il percorso della riforma della giustizia. Continueremo a lavorare per dare all'Italia e agli italiani un sistema giudiziario sempre più efficiente e trasparente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Nuovo via libera della Camera alla riforma della giustizia: bagarre in Aula; Separazione delle carriere, la Camera approva la riforma. Gentile (FI): «Una svolta storica per la giustizia italiana» ·; Roma capitale, super poteri alla città eterna: ecco quali.

