Finisce con un selfie di gruppo e l’inno di Mameli, Giorgia Meloni, i leader del centrodestra di governo – i vicepremier Tajani e Salvini, Lupi e De Poli – e Francesco Acquaroli insieme sul palco di piazza Roma, ad Ancona, applausi e sventolio di bandiere, ottomila persone secondo gli organizzatori. Cartolina dal capoluogo delle Marche Ohio d’Italia, prime nel filotto delle regionali d’autunno, all’ultimo miglio di una campagna elettorale che sa tanto di sfida nazionale, anche nel confronto a distanza tra la premier e la ’triplice’ di governo e la segretaria dem Elly Schlein, che a meno di ottanta chilometri parla dalla piazza di Pesaro per tirare la volata allo sfidante di Acquaroli, l’eurodem Matteo Ricci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni "L’odio è un business"