Bruxelles sospende il sostegno bilaterale a Israele. Il Papa: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Netanyahu: "Chi ci condanna è ipocrita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Meloni: "L'Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City" | Il ministro israeliano Smotrich: "E' una miniera d'oro immobiliare"