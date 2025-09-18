Meloni | L' Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City | Il ministro israeliano Smotrich | E' una miniera d' oro immobiliare

Bruxelles sospende il sostegno bilaterale a Israele. Il Papa: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Netanyahu: "Chi ci condanna è ipocrita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

meloni italia condivide sceltaMeloni: 'L'Italia non può condividere la scelta di occupare Gaza'. 'Io la più odiata, calmiamoci' - La premier al comizio di chiusura della campagna elettorale di Francesco Acquaroli nelle Marche. Da ansa.it

meloni italia condivide sceltaMeloni: "L'Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City" - "La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l'occupazione di Gaza City, una scelta che l'Italia non può condividere". Lo riporta msn.com

