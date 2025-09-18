Meloni Giornata storica per l’Europa galleria Brennero opera immensa

BRENNERO (BOLZANO) (ITALPRESS) – “Italia e Austria sono due nazioni che sono profondamente unite dalla loro storia e geografia, che sono partner di primo piano in Europa. Oggi noi compiamo insieme un passo decisivo per la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il Continente, è una giornata storica non solo per l’Italia e per l’Austria, ma per l’intera Europa perchè la galleria di base del Brennero rappresenta lo snodo centrale e uno dei tasselli fondamentali del corridoio TNT che punta di fatto a connettere la Finlandia e Malta”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it