Meloni e il gioco delle ambiguità con Trump e l' Europa
Il mondo cambia in fretta, ma in questi ultimi giorni è cambiato ancora più velocemente. Specie dopo il vertice di Tanjin, dove ha sfilato la nazionale mondiale degli autocrati (con qualche ospite eccellente, come Massimo D’Alema), mostrando al pianeta l’emergere di un blocco anti-occidentale. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: meloni - gioco
Migranti, il doppio gioco di Meloni a Bruxelles. E sul rimpatrio da Tirana le opposizioni incalzano von der Leyen
Il gioco pericoloso di Meloni, al traino di Macron, sull'accordo Ue-Mercosur
La Sicilia divorata dal gioco d’azzardo: “Il Governo Meloni fa cassa, i cittadini pagano”, l’allarme di Anthony Barbagallo
Da venerdì stiamo assistendo a un gioco politico molto pericoloso da parte della maggioranza e del governo. Ieri, durante un congresso di Vox, partito di estrema destra spagnolo, Giorgia Meloni ha accusato la sinistra di essere portatrice di violenza e intollera - facebook.com Vai su Facebook
Da venerdì stiamo assistendo a un gioco politico molto pericoloso da parte della maggioranza e del governo. Ieri, durante un congresso di Vox, partito di estrema destra spagnolo, Giorgia Meloni ha accusato la sinistra di essere portatrice di violenza e intollera - X Vai su X
Meloni, Trump e l’Europa: il gioco delle ambiguità - Anzi: con i due successi inanellati in quindici giorni (il tappeto rosso srotolato da Trump e il pranzo di gala offertogli da Xi), ... Secondo today.it
Vertice Trump-Zelensky, Meloni: “Inizia nuova fase, supporteremo sforzi verso la pace” - "Oggi inizia una nuova fase dopo tre anni, grazie a Trump e grazie allo stallo sul campo”: così la premier italiana Giorgia Meloni è intervenuta durante il meeting con Donald Trump, Volodymyr Zelensky ... Scrive tg24.sky.it