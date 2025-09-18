Meloni e il gioco delle ambiguità con Trump e l' Europa

Today.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo cambia in fretta, ma in questi ultimi giorni è cambiato ancora più velocemente. Specie dopo il vertice di Tanjin, dove ha sfilato la nazionale mondiale degli autocrati (con qualche ospite eccellente, come Massimo D’Alema), mostrando al pianeta l’emergere di un blocco anti-occidentale. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - gioco

Migranti, il doppio gioco di Meloni a Bruxelles. E sul rimpatrio da Tirana le opposizioni incalzano von der Leyen

Il gioco pericoloso di Meloni, al traino di Macron, sull'accordo Ue-Mercosur

La Sicilia divorata dal gioco d’azzardo: “Il Governo Meloni fa cassa, i cittadini pagano”, l’allarme di Anthony Barbagallo

Meloni, Trump e l’Europa: il gioco delle ambiguità - Anzi: con i due successi inanellati in quindici giorni (il tappeto rosso srotolato da Trump e il pranzo di gala offertogli da Xi), ... Secondo today.it

Vertice Trump-Zelensky, Meloni: “Inizia nuova fase, supporteremo sforzi verso la pace” - "Oggi inizia una nuova fase dopo tre anni, grazie a Trump e grazie allo stallo sul campo”: così la premier italiana Giorgia Meloni è intervenuta durante il meeting con Donald Trump, Volodymyr Zelensky ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Gioco Ambiguit224 Trump