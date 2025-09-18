Meloni a Schlein | Nessuno più di me oggetto di odio calmiamoci!
. Il premier dalla campagna elettorale di Acquaroli ad Ancona: « Elly Schlein mi chiede di fare nomi e cognomi di chi mi odia? Ci stiamo una giornata». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: meloni - schlein
Pnrr, Schlein millanta l’esempio Spagna contro Meloni e subito dopo è il disastro. Bignami la smonta: “Re Mida al contrario. Dove guarda piovono guai”
Schlein: “Meloni esca dalla modalità aereo e venga in Parlamento”
Chi ha ragione tra Meloni e Schlein sui dati del turismo: è vero che gli italiani rinunciano alle vacanze?
Marche, sfida Meloni-Schlein nell’Ohio d’Italia. Ricci: «La premier? Come il sindaco Lauro» - X Vai su X
Duello a distanza nelle Marche. Meloni va ad Ancona per Acquaroli, Schlein a Pesaro con Ricci. Il centrodestra, con tutti i leader nazionali, lancia la volata al fedelissimo meloniano mentre cerca di definire le candidature nelle altre regioni. Di Ruggiero Monten - facebook.com Vai su Facebook