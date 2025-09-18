Melania Trump è sempre preoccupata per il figlio Barron
Donald e Melania Trump sono nel Regno Unito da ieri per la loro seconda visita di Stato come Presidente e First Lady degli Stati Uniti. Il loro figlio, Barron, non li accompagnerà nel viaggio, poiché rimarrà a Washington, dove ha iniziato il suo secondo anno alla Stern Business School. Ma nonostante Barron si sia recentemente trasferito al campus di Washington della NYU, la mamma Melania sarebbe preoccupata per suo figlio. Questo, secondo una fonte che ha parlato con People Magazine. Barron Trump è cresciuto tra le mura della Trump Tower a Manhattan. Sua madre, Melania, ha fatto della sua vita una missione per sostenere e proteggere suo figlio dai media e da qualsiasi scrutinio che potesse apparire. 🔗 Leggi su Newsner.it
