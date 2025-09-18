Melania Trump e la regina Camilla visitano i palazzi reali a Windsor

La first lady degli Stati Uniti Melania Trump, assieme alla regina consorte del Regno Unito Camilla, ha visitato la casa delle bambole della regina Mary (moglie di Giorgio V) e una mostra di libri in miniatura nella Biblioteca Reale, a Windsor. Hanno osservato volumi minuscoli tra cui ‘Winnie the Pooh’, ‘How Watson Learned the Trick’ di Arthur Conan Doyle e hanno incontrato alcuni bambini che stavano scrivendo e disegnando su dei libricini. “E’ bellissimo, è incredibile quello che fanno”, ha detto Melania Trump, in visita nel Paese assieme al presidente Usa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Melania Trump e la regina Camilla visitano i palazzi reali a Windsor

In questa notizia si parla di: melania - trump

Melania Trump e la regina Camilla alla Royal Library di Windsor; Il banchetto reale a Windsor per Donald e Melania Trump, con Re Carlo, la Regina Camilla, William e Kate; Melania Trump e la regina Camilla alla Royal Library di Windsor.

