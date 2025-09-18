Melania Trump e la regina Camilla alla Royal Library di Windsor

Windsor, 18 set. (askanews) - Melania Trump e la regina Camilla visitano la Royal Library al castello di Windsor Castle, mentre al suo secondo giorno di visita in Gran Bretagna Donald Trump incontra il premier britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Melania Trump e la regina Camilla alla Royal Library di Windsor

