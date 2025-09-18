Melania Trump e Kate Middleton l' incontro con i piccoli scout

La first lady Melania Trump, in visita nel Regno Unito assieme al presidente Usa Donald Trump, ha incontrato la principessa del Galles Kate Middleton. Le due hanno fatto visita ai giovani membri della Scout Association alla Frogmore House and Gardens a Windsor e poi si sono soffermate per chiacchierare, giocare e disegnare con i bambini presenti per l'occasione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Melania Trump e Kate Middleton, l'incontro con i piccoli scout

