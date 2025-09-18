Melania Trump e Kate Middleton l' incontro con dei piccoli scout a Windsor

La first lady Melania Trump, in visita nel Regno Unito assieme al presidente Usa, ha incontrato la principessa del Galles Kate Middleton. Assieme hanno fatto visita ai giovani membri della Scout Association alla Frogmore House and Gardens a Windsor. Entrambe si sono soffermate per chiacchierare, giocare e disegnare con i bambini presenti per l’occasione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Melania Trump e Kate Middleton, l'incontro con dei piccoli scout a Windsor

