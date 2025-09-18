Melania Trump criticata per il vestito giallo alla cena di Stato ma il look nasconde un messaggio
Tutti parlano del vestito giallo indossato dalla first lady al banchetto di Stato coi royals. I social hanno bocciato il look, che però nasconde un messaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mondiale per Club, Trump e Melania in tribuna per la finale
Anna Wintour senza veli: il murale a Milano (con Melania Trump)
Anna Wintour nuda e Melania Trump con il medio alzato: il murale apparso a Milano
Melania Trump, il vestito chemisier e quel messaggio nascosto tra le righe - C’è un silenzio elegante che Melania Trump conosce bene, ed è quello che parla attraverso i vestiti. Scrive dilei.it
Il look di Melania Trump a Londra e l'omaggio al Regno Unito con il trench (da 2mila euro) - La first lady Melania Trump è scesa dall'Air Force One, mano nella mano con suo marito, il presidente Donald Trump, immersa nella fredda aria britannica per la visita di tre giorni ... Riporta msn.com