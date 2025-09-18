C'è chi lo ha definito un incontro al vertice di icone di stile: due lati opposti dell'oceano, storie, età, ruoli e gusti differenti. Kate e Melania hanno in comune, di certo, una cosa: lo sguardo attento del mondo sulle loro scelte di abiti e look. La visita di Stato ha dato la possibilità per accostarle da vicino. Lo insegnava, del resto, anche Elisabetta: la diplomazia passa anche dal guardaroba. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Melania e Kate, la diplomazia passa anche dal guardaroba