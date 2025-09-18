MEI 2025 | dal 3 al 5 ottobre Faenza torna capitale della musica indipendente ed emergente
Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti festeggia i 30 anni e trasforma Faenza (RA) in una città-palcoscenico: 3 giorni di concerti, premi, incontri professionali, mostre e una grande notte bianca dedicata all’indie italiano. La rassegna, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, è il principale hub di networking e scouting per artisti, etichette, festival e operatori della filiera. Focus 2025: premio ai Folkstone (20 anni di carriera). Domenica 5 ottobre il MEI celebra i Folkstone con un premio speciale per i vent’anni di carriera indipendente e un concerto gratuito alle 18:00 nel centro di Faenza. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
