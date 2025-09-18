Mediobanca ufficiali le dimissioni di Alberto Nagel

Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca dal 2008, ha annunciato le dimissioni durante il consiglio di amministrazione convocato per l’approvazione dei conti annuali. Nella giornata aveva venduto un milione di azioni, incassando oltre 21 milioni di euro. In una lettera indirizzata ai dipendenti, il manager ha ripercorso la sua lunga esperienza a Piazzetta Cuccia: «Sono passati oltre 34 anni da quando sono entrato in Banca ed oltre 22 da quando me ne è stata data la responsabilità. Un periodo molto lungo, nel quale abbiamo fatto insieme un percorso straordinario di crescita e rinnovamento ascrivibile interamente alla vostra capacità e senso di appartenenza». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mediobanca, ufficiali le dimissioni di Alberto Nagel

In questa notizia si parla di: mediobanca - ufficiali

Banca Mps possiede da stasera il 62.3% di Mediobanca - facebook.com Vai su Facebook

Mps-Mediobanca, non si può ancora parlare di terzo polo, serve un'altra aggregazione: l'economista Ignazio Angeloni analizza i dilemmi dell'integrazione dei due istituti e le prospettive della nascita di un terzo polo bancario in Italia. Qui l'intervista integrale di - X Vai su X

La lettera di addio di Nagel a Mediobanca: in 20 anni pagati 8,5 miliardi di dividendi. Ho difeso l’eredità di Cuccia e Maranghi; Mediobanca, Alberto Nagel si dimette da amministratore delegato; MPS al 62% di Mediobanca, Nagel e CdA verso le Dimissioni. E tutte le altre partite del Risiko.

La lettera di addio di Alberto Nagel a Mediobanca: in 20 anni pagati agli azionisti 8,5 miliardi di dividendi - Il ceo annuncia le dimissioni da Mediobanca dopo 22 anni alla guida, ora che Mps ha assunto il controllo di Piazzetta Cuccia. Come scrive milanofinanza.it

L’amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel si è dimesso dopo 17 anni in carica - Alberto Nagel, amministratore delegato della nota banca di investimento Mediobanca, si è dimesso dopo 17 anni in carica, e dopo aver trascorso la sua intera carriera all’interno di Mediobanca, dove la ... Riporta ilpost.it