Mediobanca | si dimette il cda si chiude l’era Nagel
Milano, 18 set. (askanews) – Dopo il successo dell’Opas di Mps, si è dimesso in blocco (unica eccezione Sandro Panizza, candidato di Delfin) l’intero cda di Mediobanca con efficacia dalla data delll’assemblea sul bilancio che, come da tradizione, è convocata per il 28 ottobre, l’anniversario della Marcia su Roma. Si chiude così l’era di Alberto Nagel, dal 2008 amministratore delegato della banca, dove entrò nel 1991. “I consiglieri, preso atto dell’esito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Mps e per favorire un’ordinata e tempestiva transizione attraverso il rinnovo dell’organo amministrativo, hanno rassegnato, con l’eccezione del consigliere Panizza, le dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data della prossima assemblea”, ha comunicato la banca al termine del cda odierno, durata oltre 4 ore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: mediobanca - dimette
Mediobanca, Alberto Nagel si dimette da CEO dopo 22 anni, la lettera ai dipendenti citando Orazio: "La Grecia, conquistata dai Romani, conquistò il selvaggio vincitore"
Mediobanca, Nagel si dimette da Ad dopo l’acquisizione da Mps: “Ora avrete nuove sfide”
Mediobanca, Nagel si dimette e scrive ai dipendenti: "Difesa l'eredità di Cuccia e Marenghi, privilegio lavorare con voi" https://bit.ly/46dYVNC - X Vai su X
? Leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/mediobanca-nagel-si-dimette-ad-mediobanca-AHQkCdhC #Mediobanca #Finanza #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook
Mediobanca: si dimette il cda, assemblea il 28 ottobre; ##Mediobanca: si dimette il cda, si chiude l'era Nagel; Nagel si dimette con tutto il cda Mediobanca e scrive ai dipendenti: “Privilegio lavorare con voi”.
Mediobanca: si dimette il cda, si chiude l’era Nagel - (askanews) – Dopo il successo dell’Opas di Mps, si è dimesso in blocco (unica eccezione Sandro Panizza, candidato di Delfin) l’intero cda di Mediobanca con efficacia dalla data delll’a ... Da askanews.it
Via all’ultimo cda di Mediobanca che presenterà le dimissioni per far posto ai manager “senesi” - È iniziata la riunione che convocherà l’assemblea il 28 ottobre per dar modo a Mps di insediare un vertice di sua fiducia. Scrive repubblica.it