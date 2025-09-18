Mediobanca | si dimette il cda si chiude l’era Nagel

Milano, 18 set. (askanews) – Dopo il successo dell’Opas di Mps, si è dimesso in blocco (unica eccezione Sandro Panizza, candidato di Delfin) l’intero cda di Mediobanca con efficacia dalla data delll’assemblea sul bilancio che, come da tradizione, è convocata per il 28 ottobre, l’anniversario della Marcia su Roma. Si chiude così l’era di Alberto Nagel, dal 2008 amministratore delegato della banca, dove entrò nel 1991. “I consiglieri, preso atto dell’esito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Mps e per favorire un’ordinata e tempestiva transizione attraverso il rinnovo dell’organo amministrativo, hanno rassegnato, con l’eccezione del consigliere Panizza, le dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data della prossima assemblea”, ha comunicato la banca al termine del cda odierno, durata oltre 4 ore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it