Mediobanca Palenzona | Come diceva Cuccia è finito l' Impero romano

"Come diceva Cuccia, è finito l'Impero romano. Altri colpi di scena nel risiko? Mi sembra ne abbiamo avuti già abbastanza, per un po' ci sarà un po' di tranquillità". Lo ha dichiarato Fabrizio Palenzona, ex banchiere, ex membro del consiglio di amministrazione di Mediobanca ed ex vicepresidente di UniCredit, intercettato vicino a piazza della Scala e alla sede di Mediobanca dai cronisti, rispondendo alle domande sulla vicenda Mps-Mediobanca e citando Enrico Cuccia.

