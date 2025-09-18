Mediobanca Palenzona | Come diceva Cuccia è finito l' Impero romano

Lapresse.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Come diceva Cuccia, è finito l’Impero romano. Altri colpi di scena nel risiko? Mi sembra ne abbiamo avuti già abbastanza, per un po’ ci sarà un po’ di tranquillità”. Lo ha dichiarato Fabrizio Palenzona, ex banchiere, ex membro del consiglio di amministrazione di Mediobanca ed ex vicepresidente di UniCredit, intercettato vicino a piazza della Scala e alla sede di Mediobanca dai cronisti, rispondendo alle domande sulla vicenda Mps-Mediobanca e citando Enrico Cuccia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

mediobanca palenzona come diceva cuccia 232 finito l impero romano

© Lapresse.it - Mediobanca, Palenzona: "Come diceva Cuccia è finito l'Impero romano"

In questa notizia si parla di: mediobanca - palenzona

Mediobanca, Palenzona: Come diceva Cuccia è finito l'Impero romano; Mediobanca : Palenzona cita Cuccia, 'E' finito l'Impero romano; Scene da fine Impero. Nagel evoca lo spirito di Mediobanca contro l'invasore.

mediobanca palenzona diceva cucciaMediobanca: Palenzona cita Cuccia, 'E' finito l'Impero romano" - Ne abbiamo avuti abbastanza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lo riporta ilsole24ore.com

Mediobanca, Palenzona: "Come diceva Cuccia è finito l'Impero romano" - (LaPresse) "Come diceva Cuccia, è finito l'Impero romano. Riporta stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Mediobanca Palenzona Diceva Cuccia