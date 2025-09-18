Mediobanca Nagel vende un altro pacchetto di azioni per 21 milioni

Lettera43.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la serie di cessioni da parte dei vertici di Mediobanca. Dagli ultimi aggiornamenti sugli internal dealing emerge che l’amministratore delegato Alberto Nagel ha venduto un ulteriore pacchetto da un milione di azioni, incassando oltre 21 milioni di euro. A sua volta il direttore generale Francesco Saverio Vinci ha ceduto 400 mila titoli, operazione che gli ha fruttato circa 8,5 milioni. Il presidente Renato Pagliaro ha invece liquidato 100 mila azioni per un valore superiore a 2,1 milioni. Le mosse dei top manager arrivano in un momento cruciale per Piazzetta Cuccia: giovedì sono infatti attese le dimissioni del consiglio di amministrazione, dopo il successo dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (opas) lanciata da Banca Monte dei Paschi di Siena. 🔗 Leggi su Lettera43.it

mediobanca nagel vende un altro pacchetto di azioni per 21 milioni

© Lettera43.it - Mediobanca, Nagel vende un altro pacchetto di azioni per 21 milioni

In questa notizia si parla di: mediobanca - nagel

Mediolanum esce da Mediobanca e lascia Nagel più solo

Fitch promuove la strategia Mps. Mediobanca, Monge molla Nagel

Mps e l’Ops su Mediobanca, l’affondo di Nagel: “Molte anomalie anche da parte del governo”

Mediobanca: Nagel, Pagliaro e Vinci continuano a vendere azioni; Top manager Mediobanca vendono azioni prima della riapertura Opas Mps: Nagel incassa 22 milioni; Mediobanca, i vertici incassano 43 milioni vendendo azioni. Ecco le cessioni fatte finora da Nagel, Pagliaro e dal top management.

mediobanca nagel vende altroNagel cede altre azioni Mediobanca per oltre 21 milioni - L'amministratore delegato Alberto Nagel, secondo quanto emerge dagli internal dealing, ha ceduto un altro pacchetto d ... Segnala msn.com

mediobanca nagel vende altroMediobanca, i vertici incassano 43 milioni vendendo azioni. Ecco le cessioni fatte finora da Nagel, Pagliaro e dal top management - Anche il presidente Pagliaro torna a vendere, mentre il dg Vinci liquida un maxi- Da milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Mediobanca Nagel Vende Altro