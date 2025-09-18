Mediobanca Nagel vende un altro pacchetto di azioni per 21 milioni
Prosegue la serie di cessioni da parte dei vertici di Mediobanca. Dagli ultimi aggiornamenti sugli internal dealing emerge che l’amministratore delegato Alberto Nagel ha venduto un ulteriore pacchetto da un milione di azioni, incassando oltre 21 milioni di euro. A sua volta il direttore generale Francesco Saverio Vinci ha ceduto 400 mila titoli, operazione che gli ha fruttato circa 8,5 milioni. Il presidente Renato Pagliaro ha invece liquidato 100 mila azioni per un valore superiore a 2,1 milioni. Le mosse dei top manager arrivano in un momento cruciale per Piazzetta Cuccia: giovedì sono infatti attese le dimissioni del consiglio di amministrazione, dopo il successo dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (opas) lanciata da Banca Monte dei Paschi di Siena. 🔗 Leggi su Lettera43.it
