Mediobanca Nagel lascia il timone e saluta | Siate pronti a superare nuove sfide

Lapresse.it | 18 set 2025

Mediobanca, la quiete dopo la tempesta. Nel giorno del Cda, il ceo Alberto Nagel lascia il timone di Piazzetta Cuccia, dopo il successo dell’ Opas di Mps. Saluta dipendenti citando Orazio, ricorda le nuove sfide da superare che si troveranno di fronte. E vende un milioni di azioni di Mediobanca per un totale di circa 21,3 milioni di euro, sfruttando i termini di riapertura dell’offerta di Mps. Il direttore generale di Mediobanca, Francesco Saverio Vinci, ha venduto 400mila azioni per circa 8,5 milioni. Il presidente dell’attuale Cda di Piazzetta Cuccia, Renato Pagliaro, ha venduto 100mila azioni per circa 2,1 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

