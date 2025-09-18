Mediobanca l’addio di Nagel Più vicina la fusione con Mps
Roma, 18 settembre 2025 – Dopo 22 anni, Alberto Nagel lascia Mediobanca, insieme agli altri consiglieri della banca d’affari. Unica eccezione: Sandro Panizza, uno dei due membri del cda eletti nella lista di Delfin, votata anche da Caltagirone. Per il resto, tutti dimissionari. Resteranno in carica per garantire un passaggio ordinato delle consegne fino all’assemblea convocata per il prossimo 28 ottobre. Un copione scontato dopo la “conquista” di Mediobanca da parte di Mps. L’Opas ha raggiunto ieri il 64,6% di adesioni, a due giorni dalla fine dell’offerta. Il board, presieduto da Renato Pagliaro, ha deciso di fare un passo indietro per favorire “un’ordinata e tempestiva transizione attraverso il rinnovo dell’organo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
