Mediobanca Alberto Nagel si dimette da CEO dopo 22 anni la lettera ai dipendenti citando Orazio | La Grecia conquistata dai Romani conquistò il selvaggio vincitore
"Vi attendono ora nuove sfide che, ne sono certo, sarete pronti a superare stando uniti e preservando quella cultura e diversità che vi rendono unici. Sono certo che la nuova proprietà non potrà prescindere dal valorizzare il vostro non comune patrimonio di professionalità", ha scritto Nagel nel suo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: mediobanca - alberto
Via all’Ops di Mps su Mediobanca, ma il Ceo Alberto Nagel attacca Meloni
Anche Alberto Nagel cede il passo al Montepaschi di Caltagirone e vende le sue azioni Mediobanca
Opas di Mps su Mediobanca: si è dimesso l'amministratore delegato Alberto Nagel
L’amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel si è dimesso dopo 17 anni in carica - X Vai su X
I termini dell'opas saranno riaperti dal 16 al 2 settembre. Altri 5 giorni per racimolare le quote necessarie a realizzare operazioni straordinarie. Il 18 settembre il cda di Mediobanca al quale il board guidato da Alberto Nagel si presenterà dimissionario - facebook.com Vai su Facebook
L’amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel si è dimesso dopo 17 anni; Mediobanca, Nagel si dimette da amministratore delegato; Alberto Nagel si dimette da ad di Mediobanca.
Nagel si dimette da ad di Mediobanca - L'ad di Mediobanca, Alberto Nagel, scrive una lettera ai dipendenti nel giorno in cui sono attese le sue dimissioni da amministratore delegato. Riporta ansa.it
Nagel si dimette da Mediobanca: la lettera che chiude un’era - Alberto Nagel lascia Mediobanca: la lettera d'addio ai dipendenti è un bilancio e un testamento culturale dopo 34 anni nel gruppo. Come scrive businesspeople.it