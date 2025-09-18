"Vi attendono ora nuove sfide che, ne sono certo, sarete pronti a superare stando uniti e preservando quella cultura e diversità che vi rendono unici. Sono certo che la nuova proprietà non potrà prescindere dal valorizzare il vostro non comune patrimonio di professionalità", ha scritto Nagel nel suo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mediobanca, Alberto Nagel si dimette da CEO dopo 22 anni, la lettera ai dipendenti citando Orazio: "La Grecia, conquistata dai Romani, conquistò il selvaggio vincitore"