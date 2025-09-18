Mediobanca Alberto Nagel si dimette da CEO dopo 22 anni la lettera ai dipendenti citando Orazio | La Grecia conquistata dai Romani conquistò il selvaggio vincitore

Ilgiornaleditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Vi attendono ora nuove sfide che, ne sono certo, sarete pronti a superare stando uniti e preservando quella cultura e diversità che vi rendono unici. Sono certo che la nuova proprietà non potrà prescindere dal valorizzare il vostro non comune patrimonio di professionalità", ha scritto Nagel nel suo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

mediobanca alberto nagel si dimette da ceo dopo 22 anni la lettera ai dipendenti citando orazio la grecia conquistata dai romani conquist242 il selvaggio vincitore

© Ilgiornaleditalia.it - Mediobanca, Alberto Nagel si dimette da CEO dopo 22 anni, la lettera ai dipendenti citando Orazio: "La Grecia, conquistata dai Romani, conquistò il selvaggio vincitore"

In questa notizia si parla di: mediobanca - alberto

Via all’Ops di Mps su Mediobanca, ma il Ceo Alberto Nagel attacca Meloni

Anche Alberto Nagel cede il passo al Montepaschi di Caltagirone e vende le sue azioni Mediobanca

Opas di Mps su Mediobanca: si è dimesso l'amministratore delegato Alberto Nagel

L’amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel si è dimesso dopo 17 anni; Mediobanca, dopo le dimissioni il ceo Alberto Nagel vende ancora le azioni in borsa e l’incasso sale a 53 milioni; Mediobanca: si dimette il cda, assemblea il 28 ottobre.

mediobanca alberto nagel dimetteMediobanca, si dimette il cda. Finisce l’era Nagel. Mps al 64,7% - Il manager ai vertici della banca milanese da oltre ... Lo riporta ilgazzettino.it

mediobanca alberto nagel dimetteMediobanca, Nagel si dimette e scrive ai dipendenti: “Difesa l’eredità di Cuccia e Maranghi, privilegio lavorare con voi” - In una lunga lettera ai dipendenti Nagel anticipa le dimissioni: "Vi attendono nuove sfide, Mps dovrà valorizzare la vostra professionalità". Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mediobanca Alberto Nagel Dimette