Medicina in lingua inglese Seicento aspiranti studenti | Quel camice è un sogno
Per molti non era la prima volta che tentavano il test. In passato avevano provato a iscriversi al corso Golgi e a quello di medicina in inglese. Oggi che le regole sono cambiate ed è rimasto solo il concorso per accedere all’ Harvey il primo corso di medicina interamente tenuto in inglese in Italia, hanno di nuovo provato ad accedere al corso che dura sei anni, ed è a numero programmato a livello nazionale. Oltre 600 persone ieri mattina si sono messe in coda per provare a rispondere ai 60 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi (4 quesiti), ragionamento logico e problemi (5 quesiti), biologia (23), chimica (15), fisica e matematica (13). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
