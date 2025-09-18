Medicina attende la Spal | Gara speciale | Comunque vada per noi sarà una festa

La Spal si appresta a fare visita al Medicina Fossatone, che come è noto non giocherà sul proprio terreno di gioco. La gara si disputerà allo stadio Zucchini, la prima di una serie di trasferte che nel corso della stagione la squadra di Di Benedetto giocherà in campo neutro per motivi di ordine pubblico. La prospettiva di traslocare a Budrio però non preoccupa la piccola società giallorossa, che attende l'Ars et Labor con entusiasmo e trepidazione. "Per la nostra squadra sarà un banco di prova molto importante – spiega il direttore generale dell'area tecnica Marco Montanari –. Abbiamo un gruppo molto giovane che si ritroverà ad incrociare una big come la Spal davanti ad una cornice di pubblico di categoria superiore e prevedibilmente a tanti addetti ai lavori.

