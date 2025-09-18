McTominay-Hojlund a Manchester cresce il rimpianto per la loro esplosione a Napoli

I tifosi inglesi rimpiangono i due giocatori che stanno entusiasmando Napoli. Il Napoli stasera affronta il Manchester City per il debutto in Champions, partita speciale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - McTominay-Hojlund, a Manchester cresce il rimpianto per la loro esplosione a Napoli

Zazzaroni lancia l’«here we call»: telefonata McTominay-Hojlund per convincerlo sul diritto di riscatto

McTominay chiama Hojlund: "Vieni a Napoli". Colpo in stile De Laurentiis

McTominay chiama Hojlund: “Rasmus è l’obiettivo numero uno del Napoli”

La mettono sulla vendetta. "Sta progettando la rovina del City con il Napoli", con i due ex United McTominay e Hojlund. E Conte sta evolvendo verso il possesso palla.

#Napoli XI probable: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. #ManCityNapoli #UCL

Champions League, oggi Manchester City-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Napoli, Hojlund arriva e riparte: sfiderà McTominay e Gilmour; Calciomercato Napoli, il like di Hojlund a McTominay su Instagram.

McTominay-Hojlund, come un derby. Dall'Inghilterra: "Tifosi Man United non si capacitano..." - La sfida di Champions League contro il Manchester City avrà un sapore particolare per Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Come scrive tuttonapoli.net

Højlund sulla strada di McTominay, l’esordio col Napoli ha provocato problemi al fegato al Manchester United - Højlund e McTominay fanno grande il Napoli ed in Premier si mangiano le mani per i due giocatori lasciati partire ... Riporta ilnapolista.it