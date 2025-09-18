McTominay De Bruyne e Hojlund | Conte li ha resi leader nel Napoli

McTominay, De Bruyne e Hojlund da scarti a Re: come Conte ha trasformato Napoli nel rifugio dei delusi di Manchester. C’è un filo rosso che lega Napoli a Manchester, un percorso inverso che trasforma i giocatori messi alla porta da City e United in eroi all’ombra del Vesuvio. Quella di Antonio Conte non è più solo una squadra, è un’isola felice, un rifugio sicuro dove gli “scarti” della Premier League trovano la loro più dolce rivincita. E giovedì, tre di loro torneranno nella loro vecchia casa per dimostrarlo. McTominay, De Bruyne e Hojlund Il Trio delle Meraviglie: KDB, McTominay, Hojlund. Le loro storie sono il manifesto di questo progetto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - McTominay, De Bruyne e Hojlund: Conte li ha resi leader nel Napoli

