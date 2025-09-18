Maxi-tamponamento tra tir al Fréjus | un ferito grave e tunnel paralizzato

Quattro camion si sono scontrati questa mattina sul lato francese del traforo, direzione Bardonecchia. Un autista è ricoverato in gravi condizioni, mentre il traffico transalpino è bloccato: code chilometriche sulla A32 e stop ai mezzi pesanti in Italia e Francia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Maxi-tamponamento tra tir al Fréjus: un ferito grave e tunnel paralizzato

