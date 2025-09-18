Maxi sequestro in Campania di alimenti provenienti dal Nord Africa

Sequestrate 1,3 tonnellate di alimenti etnici non tracciati e in pessime condizioni: chiuso un maxi deposito a Capaccio Paestum. Nella Giornata di ieri, all’esito di mirati controlli nell’ambito delle attività per la sicurezza dei consumatori nel comune di Capaccio Paestum, Carabinieri del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Salerno, i militari dell’Arma, personale Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell’ICQRF di Napoli (Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari) e funzionari del locale Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Salerno, hanno chiuso un deposito di alimenti etnici di oltre 1. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it