Maxi sequestro di beni all’imprenditore del video scandalo con la Tiktoker in Consiglio regionale a Napoli

Roma, 18 settembre 2025 – Dal clamore dei social al sequestro di beni per quasi 6 milioni di euro. Sotto i riflettori (stavolta non quelli dei social media) è finito Angelo Napolitano, noto per il video con la tiktoker Rita De Crescenzo, girato all'interno del Consiglio Regionale della Campania, in cui i due cantavano l'inno nazionale sventolando il tricolore nell'ufficio del consigliere regionale Pasquale Di Fenza, esponente di Azione, poi espulso dal partito. Napolitano, 47 anni, amministratore della ‘Am Distribution Srl’, società che commercia telefoni cellulari ed elettrodomestici, con sedi a Calsanuovo e a Napoli (‘Napolitano store’), è finito al centro di una indagine della procura di Nola, per fatture false e maxi evasione dell'Iva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maxi sequestro di beni all’imprenditore del video scandalo con la Tiktoker in Consiglio regionale a Napoli

In questa notizia si parla di: sequestro - beni

Il sequestro da 30mln a due ex avvocati della criminalità messinese: tra i beni anche un podere nobiliare in Toscana

Sequestro preventivo per evasione fiscale della Guardia di Finanza: congelati beni per mezzo milione di euro a una società di Priverno

Fatture false, riciclaggio e manodopera illecita: 32 indagati tra Lecco, Bergamo e Milano. Sequestro di beni per 3 milioni di euro

Sfruttamento della prostituzione. Arresti domiciliari e maxi sequestro di beni per il titolare di un Night Club. Indagini della #poliziadistato e della #guardiadifinanza coordinate dalla Procura di Roma. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'arti - facebook.com Vai su Facebook

Ercolano, maxi sequestro di beni: l'azienda nascondeva incassi per 4,5 milioni di euro - Maxi frode fiscale attraverso società cartiere intestate anche a persone ai domiciliari: scatta il maxi sequestro di beni in provincia di Napoli, nascosti incassi per 4,5 milioni di euro. ilmattino.it scrive

Maxi sequestro a Latina e Fondi: scoperti beni e denaro per circa 400mila euro - Orologi, gioielli, auto e persino una barca e una moto d'acqua, per un valore complessivo di circa 400mila euro. Come scrive rainews.it