Maxi operazione della Polizia contro la criminalità giovanile in tutta Italia ad Arezzo identificati oltre 50 ragazzi

Arezzo, 17 settembre 2025 – La Polizia di Stato, attraverso le Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso la scorsa settimana una vasta operazione di polizia giudiziaria in numerose province italiane, nei confronti di giovani dediti principalmente, sia in gruppo che singolarmente, alla commissione di reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi, nonché di comportamenti illeciti che sfociano molto spesso in forme di discriminazione e odio. Oltre ai dati già diffusi a livello nazionale, in particolare sul territorio aretino sono stati oggetto di controllo i luoghi di aggregazione dei giovani del centro città e delle zone limitrofe alla stazione, con una particolare attenzione agli esercizi commerciali e alle strutture note quali ritrovo di ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi operazione della Polizia contro la criminalità giovanile in tutta Italia, ad Arezzo identificati oltre 50 ragazzi

