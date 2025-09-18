Maxi-operazione a Primavalle scoperta discarica illegale

Roma, 19 settembre 2025 – Maxi-operazione di contrasto al degrado e tutela ambientale a Primavalle. Nel corso delle operazioni di sgombero e demolizione di manufatti abusivi realizzati su un terreno di proprietà della Città Metropolitana, gli agenti della polizia municipale hanno scoperto una discarica abusiva, su un’area adiacente anch’essa occupata abusivamente. L’intervento è stato eseguito dalle pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale, insieme al personale del Commissariato Primavalle della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dei tecnici della Città Metropolitana di Roma Capitale, operatori di AMA e della Sala Operativa Sociale, in via Cesare Lombroso, zona Primavalle. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it