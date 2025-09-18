Maxi Frode Fiscale sui Crediti d’Imposta nel Mezzogiorno | Sequestrati oltre 11 Milioni di Euro a 14 Società tra Napoli e Caserta
Scoperta frode da oltre 11 milioni di euro su crediti d’imposta nel Mezzogiorno: sequestrate somme a 14 società tra Napoli e Caserta, coinvolti anche professionisti e prestanome. In data odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, all’esito di attività investigative dirette questa Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo “impeditivo”, emesso dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, di crediti d’imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno per un ammontare di oltre 11 milioni di euro nei confronti di 14 società ubicate principalmente tra le province di Napoli e Caserta e dei rispettivi rappresentanti legali, responsabili, a vario titolo, del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
