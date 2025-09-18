Maxi discarica abusiva a Primavalle | sequestrata area di oltre 6mila metri quadri
Roma, 18 settembre 2025 – Una maxioperazione di contrasto al degrado e tutela ambientale è stata eseguita delle pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme al personale del Commissariato Primavalle della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dei tecnici della Città Metropolitana di Roma Capitale, operatori di AMA e della Sala Operativa Sociale, in via Cesare Lombroso, zona Primavalle. Durante le attività, finalizzate a dare esecuzione allo sgombero e demolizione di manufatti abusivi realizzati su un terreno di proprietà della Città Metropolitana, gli agenti hanno rinvenuto, in un’area adiacente, di difficile accesso e anch’essa occupata abusivamente, un’estesa discarica abusiva, con la presenza di circa 10 metri cubi di materiali illecitamente sversat i, tra cui rifiuti edili derivanti da demolizioni (mattoni, mattonelle, contenitori di vernici anche pericolose), RAEE riconducibili a condizionatori d’aria, materiale ferroso e metalli vari, rifiuti legnosi ed elettrici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: discarica - abusiva
