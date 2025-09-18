Maxi Avviso ASMEL aperte le candidature per 37 profili

Anteprima24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Montefredane ha aderito al 4° Maxi Avviso ASMEL 2025, pubblicato sul portale governativo InPA e sulla Gazzetta Ufficiale (n. 71 del 12 settembre 2025). L’iniziativa, promossa dall’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, mira a creare e aggiornare le liste di idonei per l’assunzione di personale in 37 profili professionali, tra laureati, diplomati e operai specializzati. Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2025 collegandosi al sito www.asmelab.it. L’avviso è valido per i 4. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

maxi avviso asmel aperte le candidature per 37 profili

© Anteprima24.it - Maxi Avviso ASMEL, aperte le candidature per 37 profili

In questa notizia si parla di: avviso - asmel

Assunzioni nei comuni: pubblicato su INPA il maxi – avviso Asmel 2025

Maxi-Avviso ASMEL 2025: formazione di 37 elenchi per assunzioni rapide negli Enti Locali

Maxi Avviso Asmel 2025, Aperte le candidature nei comuni campani

AL VIA IL MAXI AVVISO ASMEL 2025 PER LE ASSUNZIONI NEI COMUNI; Maxi avviso di selezione pubblica ASMEL; MAXI-AVVISO ASMEL 2025: CANDIDATURE APERTE DAL 15 SETTEMBRE.

maxi avviso asmel aperteAssunzioni in Pubblica Amministrazione, al via il quarto maxi avviso Asmel - Colmare le carenze di organico nella pubblica amministrazione e offrire nuove opportunità di lavoro. Lo riporta pupia.tv

maxi avviso asmel aperteLavoro nei Comuni: arriva il nuovo avviso Asmel - Pubblicato sul portale governativo InPA il quarto maxi avviso Asmel a cui è possibile candidarsi da oggi e fino al 30 settembre accedendo a www. napolitoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maxi Avviso Asmel Aperte