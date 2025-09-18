maxi avviso asmel aperte le candidature per 37 profili

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Montefredane ha aderito al 4° Maxi Avviso ASMEL 2025, pubblicato sul portale governativo InPA e sulla Gazzetta Ufficiale (n. 71 del 12 settembre 2025). L’iniziativa, promossa dall’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, mira a creare e aggiornare le liste di idonei per l’assunzione di personale in 37 profili professionali, tra laureati, diplomati e operai specializzati. Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2025 collegandosi al sito www.asmelab.it. L’avviso è valido per i 4. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

