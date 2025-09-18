Maxi Avviso Asmel 2025 | Oltre 10 Mila candidature in meno di 48ore
I Comuni italiani attraggono talenti che restano e valorizzano il territorio grazie alla procedura Elenco Idonei. 18.09.2025 – In meno di 48 ore dall’apertura del quarto Maxi Avviso ASMEL sono arrivate oltre 10mila candidature da tutta Italia, un risultato che supera i numeri delle edizioni precedenti e conferma l’interesse crescente verso le opportunità di lavoro nei Comuni. Il dato si inserisce in un contesto più ampio di rinnovata attrattività della Pubblica Amministrazione, con un costante aumento del numero di aspiranti dipendenti pubblici. In questo scenario, i Comuni si distinguono come luoghi di lavoro capaci di unire stabilità, vicinanza alla propria comunità, possibilità di crescita professionale ed equilibrio vita-lavoro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
