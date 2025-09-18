Maurizio Rebuzzini trovato in fin di vita nel suo studio muore in ospedale | si indaga per omicidio

Quando è arrivato in ospedale Maurizio Rebuzzini era in arresto cardiaco. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma è stato tutto inutile.Un anziano di 74 anni è morto al pronto soccorso del Fatebenefratelli nella serata di mercoledì 17 settembre. Sul caso sta indagando la polizia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it