Maurizio Rebuzzini trovato in fin di vita dal figlio il fotografo ed ex prof morto in ospedale I sospetti nel suo studio | si indaga per omicidio
È morto in ospedale dopo ore di agonia Maurizio Rebuzzini, il fotografo e docente universitario in pensione trovato in fin di vita da suo figlio. L’uomo si trovava nel suo studio, in un appartamento vicino alla stazione Centrale di Milano. È stato lì che suo figlio lo ha trovato in condizioni già molto critiche. Una volta arrivato al Fatebenefratelli, i medici hanno avvertito la polizia, insospettiti dalle escoriazioni sul collo. Le indagini sull’omicidio. Gli inquirenti sospettano che Rebuzzini, 74 anni, sia stato strangolato. Il figlio lo aveva ritrovato in agonia alle 20 circa di ieri 17 settembre. 🔗 Leggi su Open.online
