Maurizio Rebuzzini morto a Milano il fotografo aveva 74 anni | l' ipotesi dello strangolamento Si indaga per omicidio

Ilmessaggero.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO - Giallo a Milano. Un fotografo di 74 anni, Maurizio Rebuzzini, è stato trovato ieri sera in fin di vita su un ballatoio di un appartamento in cui lavorava di via Zuretti nella zona. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

